Prefeitura de Duque de Caxias realiza obras de infraestrutura nos distritos - Divulgação

Prefeitura de Duque de Caxias realiza obras de infraestrutura nos distritosDivulgação

Publicado 24/01/2023 21:48

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias continua trabalhando nas áreas ocupadas por grandes empresas que, além de gerar empregos, contribuem para o crescimento econômico do município. As regiões onde foram instaladas empresas continuam recebendo apoio do município na manutenção das vias de escoamento de produção. Esta semana, a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil está atuando com homens e máquinas na restauração da principal via do bairro Parque Duque, no primeiro distrito, onde está situado um dos polos industriais.

Prefeitura de Duque de Caxias realiza obras de infraestrutura nos distritos Divulgação



Para facilitar a circulação de veículos, em sua maioria pesados, está sendo feita a recuperação asfáltica da Avenida Kennedy, por onde circulam diariamente um grande número de caminhões da área industrial. Entre as grandes empresas da região, está o Moinho Fluminense, que transferiu para Duque de Caxias suas instalações depois de 129 anos na Zona portuária, no Centro do Rio de Janeiro.



Além da recuperação da via, a prefeitura trabalha também na limpeza e desassoreamento do canal que passa pelo local e deságua na Baía de Guanabara. Para facilitar a circulação de veículos, em sua maioria pesados, está sendo feita ada Avenida Kennedy, por onde circulam diariamente um grande número de caminhões da área industrial. Entre as grandes empresas da região, está o, que transferiu para Duque de Caxias suas instalações depois de 129 anos na Zona portuária, no Centro do Rio de Janeiro.Além da recuperação da via, a prefeitura trabalha também na limpeza e desassoreamento do canal que passa pelo local e deságua na

Recuperação na Vila Operária

Prefeitura de Duque de Caxias realiza obras de infraestrutura nos distritos Divulgação

A administração municipal está recuperando todos os acessos por escadaria da comunidade da Vila Operária, no primeiro distrito. O trabalho é executado pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, que já recuperou os corrimãos de acesso das ruas 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Além da recuperação dos degraus, estão sendo substituídas as peças deterioradas e aplicada nova pintura.

Prefeitura de Duque de Caxias realiza obras de infraestrutura nos distritos Divulgação



A comunidade, formada a partir dos anos 50, está situada entre os bairros Jardim 25 de Agosto, Beira Mar, Pauliceia e Parque Felicidade. Na localidade, os moradores também contam com escolas públicas, unidades de saúde e cursos profissionalizantes oferecidos pela Prefeitura, através da rede municipal. A comunidade, formada a partir dos anos 50, está situada entre os bairros Jardim 25 de Agosto, Beira Mar, Pauliceia e Parque Felicidade. Na localidade, os moradores também contam com escolas públicas, unidades de saúde e cursos profissionalizantes oferecidos pela Prefeitura, através da rede municipal.