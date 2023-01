Nova praça no bairro de Jardim Gramacho - Divulgação

Publicado 26/01/2023 19:33

Duque de Caxias - Mais um lindo espaço público de lazer está sendo construído pela prefeitura no primeiro distrito. Agora, serão beneficiados moradores do bairro Jardim Gramacho, que poderão desfrutar dos atrativos que estão sendo instalados em uma área de mais de 5 mil m2 na Rua Otoni. A nova Praça do Planetário vai contar com campo de grama sintética, quadra poliesportiva, playground, academia de ginástica, área de futmesa, ciclovia e jardins, além de iluminação de Led.

A obra faz parte do programa de melhoria dos bairros, iniciado em 2017 que, além de projetos de infraestrutura, está construindo e recuperando áreas públicas de lazer, levando dignidade aos moradores dos quatro distritos.