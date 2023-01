Firjan SENAI e sindicatos da indústria oferecem mais 700 vagas para cursos gratuitos na Baixada Fluminense - Renata Mello/Divulgação

Publicado 25/01/2023 19:16

Duque de Caxias - Estão abertas as inscrições para o Programa de Qualificação Setorial SENAI-RJ, que oferece gratuidade para cursos de aperfeiçoamento, especialização ou de qualificação profissional. As aulas terão início entre os meses de janeiro e abril em todo o estado. A parceria entre a Firjan SENAI e os sindicatos da indústria do Rio dá oportunidade para diferentes áreas de atuação no mercado de trabalho. Pela Baixada Fluminense, na Firjan SENAI em Duque de Caxias e Nova Iguaçu estão disponíveis 780 vagas nos setores de Construção Pesada, Material de Defesa, Madeira e Mobiliário, Mecânico, Material Elétrico, Metalúrgico, Plástico, Produtos Químicos, Vestuário, Editorial e Gráfica.

No primeiro quadrimestre são ofertadas 3,1 mil vagas em todo o estado. Ao longo do ano, a parceria entre os sindicatos e Firjan SENAI garantirá 7,1 mil oportunidades. No total, o programa ainda oferece cursos para as áreas de Alimentos e Bebidas, Audiovisual e Animação Digital, Automotiva, Ferroviário, Joalheria, Metalmecânico, Tecnologia da Informação, Refrigeração de Ar e Têxtil.

As inscrições devem ser realizadas diretamente na unidade onde o curso será ministrado, porém, o candidato deve primeiro buscar uma carta de encaminhamento no sindicato responsável pela oportunidade escolhida. O endereço das unidades pode ser encontrado também no site da Firjan SENAI, na página das unidades Firjan SENAI. Outras informações também podem ser obtidas pelo 0800 0231 231.

Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI, reforça a importância do Programa de Qualificação Setorial. “Fruto da parceria entre a Firjan SENAI e os sindicatos, favorece a identificação da demanda por formação e aperfeiçoamento profissional de trabalhadores para a indústria fluminense”. De acordo com Melo, os cursos de qualificação profissional propiciam o desenvolvimento de competências e a formação de jovens, enquanto os de aperfeiçoamento são voltados para a atualização daqueles que já possuem experiência profissional em sua respectiva área.

Para Duque de Caxias são destinadas 580 vagas, disponibilizadas em parceria com os sindicatos da Indústria da Construção Pesada – Infraestrutura (SINICON); das Indústrias da Construção, Marmorista e Mobiliário (SINCOCIMO); das Indústrias Mecânicas e de Material Elétrico (SIMME); da Indústria de Material Plástico do Estado de Rio de Janeiro (SIMPERJ); da Indústria de Produtos Químicos para Fins Industriais do Estado do Rio de Janeiro (SIQUIRJ); da Indústria do Vestuário do Rio de Janeiro e Grande Rio (MODA RIO – SINDROUPAS) e das Indústrias Gráficas do Estado do Rio de Janeiro (SIGRARJ).

Pelas unidades da Baixada Fluminense serão abertas nos primeiros quatro meses do ano, 33 modalidades de cursos, distribuídas em 36 turmas de aperfeiçoamento, especialização ou de qualificação profissional.

As ofertas são para Soldador; Assistente de Operações em Logística; Mecânico; Operador de Máquinas; Operador de Produção; Eletricista Industrial; Instalador de Sistemas Fotovoltaicos; Marceneiro; Instrumentista Industrial; Técnico em Eletrotécnica; Técnico em Mecânica; Caldeireiro; Instrumentista Industrial; Soldador Mecânico; Mantenedor e Controler de Plantas Industriais; Operador de Processos na Indústria de Plásticos; Almoxarife; Assistente de Produção Industrial; Operador de Movimentação e Armazenagem de Material; Confeccionador de bolsas em tecido; Modelista - Modelagem Manual; Operador de Máquina de Costura para Produção Industrial; Editor de Projeto Visual Gráfico; Mecânico de Manutenção e Técnico em Automação Industrial.

O edital, com a relação completa de oportunidades, o nome do sindicato responsável por cada curso, e os critérios para participação, está disponível na página do Programa de Qualificação Setorial.