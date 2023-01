Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 25/01/2023 19:09

Duque de Caxias - Inaugurado em setembro de 2006 com uma grande festa, que contou com a participação da Orquestra Sinfônica da Petrobras, o Teatro Municipal Raul Cortez, em Duque de Caxias, está passando pela sua primeira reforma geral. Palco de grandes espetáculos, o maior espaço público de artes cênicas da Baixada Fluminense, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, integra o Centro Cultural que conta ainda com a Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, espaços construídos na Praça do Pacificador, no centro da cidade.

Com o terceiro maior palco do estado, o teatro Raul Cortez já recebeu grandes produções e grandes artistas, além se destacar na realização de eventos internos e externos no palco “da boca pra fora”. As obras de reforma e revitalização estão sendo realizadas com recursos municipais e federais, e sua conclusão está prevista para o início do segundo semestre.

O Centro Cultural Oscar Niemeyer é administrado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A biblioteca pública funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, para visitação e empréstimo de livros.