Projeto Sesc Verão 2023 em São João de Meriti - Divulgação

Projeto Sesc Verão 2023 em São João de MeritiDivulgação

Publicado 26/01/2023 19:46

Duque de Caxias - Com apoio da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, o Sesc RJ está promovendo o Sesc Verão 2023. Entre os dias 04 e 05 de fevereiro, das 10h às 17h, o projeto vai oferecer à população duque-caxiense, shows, apresentações de circo, cinema e torneios de diferentes modalidades esportivas e culturais gratuitamente.

As atividades vão ocorrer no Grêmio Poliesportivo de Xerém, localizado na Vila Nossa Senhora das Graças (SASE), em Xerém, trazendo como mensagem “O verão é para todos!”. O projeto também é desenvolvido em outros municípios da Baixada Fluminense, como Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti, com apoio de prefeituras e sindicatos do comércio, a fim de promover o desenvolvimento regional, o comércio e a transformação social.

Veja a programação completa:

* Arena Realidade Virtual

04 e 05/02 (Sábado e Domingo), às 09h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Recreação Esportiva

04 e 05/02 (Sábado e Domingo), das 10h às 16h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Pinturinha Facial

04 e 05/02 (Sábado e Domingo), das 10h às 16h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Área Baby

04 e 05/02 (Sábado e Domingo), das 10h às 16h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Intervenção Artística “Corpos de Verão”

04/02 (Sábado), das 14h às 15h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Ponto de Leitura Sesc Verão

04 e 05/02 (Sábado e Domingo), das 10h às 16h

Atividade: Ponto de Leitura Integrado SJM e DC – Sesc Verão

Local: Ponto de Leitura - Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Contação de Histórias de Ialodê

04 e 05/02 (Sábado e Domingo), às 15h

Local: Ponto de Leitura - Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Intervenção Literária – Banho de Poesia

04/02 (Sábado), às 12h

Local: Ponto de Leitura - Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Exposição Planeta Pet

04 e 05/02 (Sábado e Domingo), das 10h às 16h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Piratas da Perna de Pau

04/02 (Sábado), às 14h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Campanha Combate à Violência Contra a Mulher e Formas de Ajudar

04 e 05/02 (Sábado e Domingo), das 10h às 16h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Jogo Território Social

04 e 05/02 (Sábado e Domingo), das 10h às 16h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Circuito Sesc Mais Criativo de Empreendedorismo

04 e 05/02 (Sábado e Domingo), das 10h às 16h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Oficina de Phone Strap

04 e 05/02 (Sábado e Domingo), das 10h às 16h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Oficina de Bijuterias e Adornos

04 e 05/02 (Sábado e Domingo), das 10h às 16h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Oficina de Stencil Art e Pintura em Tecido

04 e 05/02 (Sábado e Domingo), das 10h às 16h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Trenzinho Turístico

04/02 (Sábado), das 10h às 16h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Cuidado com a Pele

04 e 05/02 (Sábado e Domingo), das 10h às 16h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Orientação Cuidado com a Saúde

04 e 05/02 (Sábado e Domingo), das 10h às 16h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Shiatsu

04 e 05/02 (Sábado e Domingo), das 10h às 16h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Intervenção Artística: Cuidados com a Saúde no Verão

04 e 05/02 (Sábado e Domingo), das 10h às 16h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Pensamentos e Linguagens – Oficinas Maker e Robótica com Língua Estrangeira

04 e 05/02 (Sábado e Domingo), das 10h às 16h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Sesc + Vida – Verão Sênior – Intervenções Informativas e Atividades com Circuito Antiquedas: Como Prevenir Acidentes com Pessoas Idosas

04 e 05/02 (Sábado e Domingo), das 10h às 16h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Sesc + Vida – Verão Sênior – Realidade Virtual Aplicada ao Idoso: Passeio e Cultura na Baixada como Direito

04 e 05/02 (Sábado e Domingo), das 11h às 15h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Sesc Verão – Odontologia

04/02 (Sábado), das 10h às 17h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Exposição Interativa Unir

04 e 05/02 (Sábado e Domingo), das 10h às 16h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Kart a Pedal e Arena Hoverboard

04 e 05/02 (Sábado e Domingo), das 10h às 16h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Marcha Nerd

05/02 (Domingo), às 15h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Clínica Esportiva de Taekwondo

05/02 (Domingo), às 15h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Já é Verão

05/02 (Domingo), às 14h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

* Intervenção Artística “Urbanismo em Cena: Breaking Dance na Baixada Fluminense – O Verão é Nosso!”

05/02 (Domingo), das 14h às 15h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

Serviço

SESC VERÃO 2023

Dias: 04 e 05 de Fevereiro – Sábado e Domingo

Horário: 10h às 17h

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém

Endereço: Vila Nossa Senhora das Graças (SASE), Xerém – Duque de Caxias

EVENTO GRATUITO E ABERTO AO PÚBLICO

Realização: SESC - Fecomércio RJ -

Apoio: Prefeitura de Duque de Caxias e Sindivarejo

Mais informações: www.sescrio.org.br