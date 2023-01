Internos da Fazenda Paraíso, em Duque de Caxias - Divulgação

Internos da Fazenda Paraíso, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 26/01/2023 19:50

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através do Departamento de Saúde Mental, promoveu, na Fazenda Paraíso, uma palestra destinada aos internos como parte da programação da campanha ‘Janeiro Branco’, que trata dos cuidados com a saúde mental. Os internos e colaboradores da unidade participaram de uma roda de conversa, além de dinâmica em grupo para orientar sobre o controle das emoções. O encontro contou ainda com a presença do prefeito Wilson Reis e da diretora de Saúde Mental, Alessandra Andrade.

A Fazenda Paraíso, o maior centro de reabilitação de dependentes químicos do país, conta com uma equipe multidisciplinar para o desempenho do projeto de recuperação, oferecendo acompanhamento psicossocial, com profissionais de assistência social, psicólogos, médicos e monitores que orientam e auxiliam no regimento interno, que são direitos e deveres consentidos para os assistidos. O acolhimento também se estende para a base familiar, o que é fundamental para a eficácia do tratamento.

A Fazenda Paraíso fica na Estr. Tabuleiro, em Xerém, Duque de Caxias.