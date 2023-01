Evento geek no Caxias Shopping - Divulgação

Evento geek no Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 26/01/2023 20:02

Duque de Caxias - O Caxias Shopping está realizando, aos sábados e domingos de janeiro, o ‘Férias Geek’, evento que integra a programação de férias com diversas oficinas e brincadeiras interativas para os aficionados pelo universo geek. As atividades têm participação gratuita e acontecem, sempre a partir das 16h, na Praça de Alimentação.

No último sábado do mês, 28 de janeiro, a Oficina de Pixel Art vai ensinar a criar os mais diversos desenhos com a técnica artística em estilo retrô usando pixels. E, no domingo, fechando a programação, o Encontro de Cosplay vai reunir participantes caracterizados como personagens de animes, games, filmes, HQs, mangás e cultura pop em geral.

As atividades são livres para todos as idades, sendo que para participar de algumas oficinas as crianças menores de 12 deverão ser acompanhadas pelos responsáveis.

Férias Geek no Caxias Shopping

Datas: sábados e domingos de janeiro

Horário: 16h

Local: Praça de Alimentação

ENTRADA GRATUITA