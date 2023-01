Prefeito Wilson Reis em seminário de administração pública - Divulgação

Publicado 27/01/2023 19:00

Duque de Caxias - O prefeito Wilson Reis participou, no Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro, da apresentação do Programa Capacita/RJ, através de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão com o Instituto Rio Metrópole. O projeto promove a capacitação de gestores municipais sobre temas relevantes para a administração pública, como planejamento, orçamento, a nova lei de licitações e gestão de processos, gestão por resultados, contratos administrativos e economia verde. As iniciativas visam a melhoria na prestação de serviços à população por meio da capacitação contínua dos gestores municipais.

O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, participou do evento representando o município e destacou a importância de ações como essa.

“Essas capacitações são importantes para novas parcerias e para melhorias na cidade de Duque de Caxias e em todo o Estado do Rio. Ficamos muito felizes em participar desta ação”, destacou o prefeito.