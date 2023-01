Obras avançam em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 26/01/2023 20:02

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias e o governo do estado continuam trabalhando na pavimentação e recuperação de ruas dos quatro distritos. Pela parceria firmada com o DER/RJ – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado, o município vai asfaltar e restaurar mais de 160 km de importantes vias, beneficiando diversas regiões.

Esta semana, os órgãos estão atuando nos bairros Jardim Primavera, Campos Elíseos e Xerém. Estão sendo recuperadas, entre outras vias, a Avenida das Palmeiras e a Rua Afonso Celso, no segundo distrito, além da Estrada do Kumbu, em Xerém. No bairro Amapá, no quarto distrito, todas as ruas serão asfaltadas.

O programa de melhorias dos bairros, iniciado em 2017, que já beneficiou milhares de moradores, vai recuperar 76 ruas e avenidas do primeiro distrito, 68 no segundo, 15 no terceiro, e sete no quarto distrito, que receberão melhorias nos corredores de tráfego.