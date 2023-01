Biblioteca em Duque de Caxias reabre para público - Divulgação

Publicado 27/01/2023 19:03

Duque de Caxias - A Secretaria de Cultura de Duque de Caxias (SMCT) tem uma ótima notícia para os usuários da Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola. Depois de ter o seu uso restrito por mais de um ano, o salão de leitura da Biblioteca Municipal foi reaberto. As visitas ao espaço podem ser feitas através de identificação no balcão de atendimento, localizado no segundo andar. O acesso é totalmente gratuito e todos são bem-vindos, inclusive visitantes de fora do município de Duque de Caxias.

Vale ressaltar que durante a restrição de acesso ao salão, a Biblioteca manteve-se em funcionamento para outras atividades, como eventos, oficinas e cursos, além do serviço de empréstimos de livros, que seguem em atividade. Caso o usuário tenha interesse pelo serviço de empréstimo de livros, basta apresentar cópia de um documento de identificação com foto, comprovante de residência e duas fotos 3x4. O empréstimo dá direito à retirada de três livros, por um prazo de até 15 dias, podendo ser renovado quando precisar.

A SMSCT informa ainda que disponibiliza em suas redes sociais as programações mensais da Biblioteca Municipal. Para mais informações é só acessar @biblioleoneldc, no Instagram e Facebook.

A Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola está localizada na Praça do Pacificador, Centro – DC. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.