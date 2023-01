Hospital Moacyr do Carmo recebe Usina de Oxigênio - Divulgação

Hospital Moacyr do Carmo recebe Usina de OxigênioDivulgação

Publicado 27/01/2023 19:23

Duque de Caxias - O prefeito Wilson Reis participou da cerimônia de doação de uma Usina de Oxigênio, através da Braskem e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias. A Usina de Oxigênio, no valor de R$ 900 mil (sendo R$ 450 mil aportados pelo BNDES e R$ 450 mil pela Braskem), tem potencial de fornecer 30 m³ de oxigênio por hora, o que permitirá um aumento de 50% da capacidade de atendimento do hospital. Através da iniciativa, as empresas buscam contribuir para o atendimento dos pacientes no hospital, um dos maiores da Baixada Fluminense.

Hospital Moacyr do Carmo recebe Usina de Oxigênio Divulgação



A doação é resultado da parceria entre as companhias, por meio do programa Matchfunding Salvando Vidas, iniciativa na qual o banco dobra o valor doado pela empresa para apoiar doações de equipamentos e insumos a hospitais públicos e filantrópicos. A doação é resultado da parceria entre as companhias, por meio do programa Matchfunding Salvando Vidas, iniciativa na qual o banco dobra o valor doado pela empresa para apoiar doações de equipamentos e insumos a hospitais públicos e filantrópicos.

“A Braskem está muito feliz em concluir a entrega tão importante para a comunidade local. Iniciativas como estas evidenciam nossos esforços para contribuir com a melhoria da qualidade de vida das pessoas e, desta vez, não poderia ser diferente. O equipamento poderá ser utilizado para o tratamento de diversas enfermidades e garantir um atendimento mais seguro”, afirma Rodrigo Hunger, diretor industrial da Braskem no Rio de Janeiro.



Além de agradecer aos representantes da Braskem e do BNDES pela doação, o prefeito Wilson Reis ressaltou a importância do equipamento para o atendimento da unidade hospitalar, que chega a receber uma demanda diária de 40% dos pacientes de fora da Baixada Fluminense.

"Essa Usina de Oxigênio representa um marco importante para o nosso município, somando aos equipamentos de oxigênio já utilizados no Hospital. Em função da nossa posição geográfica estamos sempre sujeitos a um ato emergencial que venha a acarretar uma exigência maior, aumentando a nossa capacidade em responder a situações fora dos padrões de normalidade” destacou o Prefeito do município.



Além do HMMRC, mais 11 hospitais públicos foram beneficiados pela Braskem por meio do Matchfunding Salvando Vidas, localizados em São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul. Em todo o Brasil, as doações realizadas pela empresa somam mais de R$ 3 milhões e as unidades de saúde contempladas receberam itens diversos, como as usinas de oxigênio, bombas de infusão e ventiladores pulmonares.



A cerimônia contou ainda com a presença da diretora geral do HMMRC, Dra Vanessa Castro, do diretor administrativo, Bruno Ramos, do secretário municipal de Saúde, Dr. Daniel Puertas, entre outros colaboradores da área de saúde do município.

Hospital Moacyr do Carmo recebe Usina de Oxigênio Divulgação



HMMRC



O Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo é referência em atendimento na Baixada Fluminense, realiza uma média de mil cirurgias por mês e recebe um fluxo de milhares de pacientes mensalmente. O hospital dispõe de um moderno centro de imagens e realiza exames de Tomografia, Ressonância Magnética, Ultrassonografia, Ecodoppler, Endoscopia, Colonoscopia, Ecocardiograma e Radiografias. É o único hospital da Região Metropolitana a realizar tomografia computadorizada com sedação em crianças. A UPA Beira Mar, unidade de emergência do hospital, chega a atender uma média de 10 mil pessoas por mês, vindas dos municípios da Baixada Fluminense e todo o Rio de Janeiro. O HHMMRC fica na Rodovia Washington Luís, 3.200, na altura do Parque Beira Mar. O Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo é referência em atendimento na Baixada Fluminense, realiza uma média de mil cirurgias por mês e recebe um fluxo de milhares de pacientes mensalmente. O hospital dispõe de um moderno centro de imagens e realiza exames de Tomografia, Ressonância Magnética, Ultrassonografia, Ecodoppler, Endoscopia, Colonoscopia, Ecocardiograma e Radiografias. É o único hospital da Região Metropolitana a realizar tomografia computadorizada com sedação em crianças. A UPA Beira Mar, unidade de emergência do hospital, chega a atender uma média de 10 mil pessoas por mês, vindas dos municípios da Baixada Fluminense e todo o Rio de Janeiro. O HHMMRC fica na Rodovia Washington Luís, 3.200, na altura do Parque Beira Mar.