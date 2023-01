Obra de combate a enchentes em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 27/01/2023 19:14

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do projeto Limpa Rio, executado pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), continuam atuando nos distritos de Duque de Caxias com os programas de combate a enchentes.



No município, a limpeza e desassoreamento dos rios e canais é realizada regularmente. Iniciado em 2017, o programa municipal já limpou e desassoreou mais de 300 km de rios, canais e córregos. Nesse período do ano, as chuvas costumam afetar regiões cortadas pelos cursos d’água, prejudicando, principalmente, moradores de áreas ribeirinhas.

Esta semana a Prefeitura está trabalhando na limpeza do canal auxiliar do Rio Roncador e dos canais da Avenida Automóvel Clube, na altura do bairro Parque Equitativa, do polo industrial da Avenida Kennedy, e da Avenida Gomes Freire.