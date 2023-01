Obra em via vai facilitar ligação entre Duque de Caxias e Belford Roxo - Divulgação

Publicado 27/01/2023 19:20

Duque de Caxias - Em Duque de Caxias, estão em andamento as obras de duplicação da RJ-085, que vai facilitar a ligação do município com a cidade vizinha de Belford Roxo. Além de proporcionar maior segurança na logística de transporte, pelo menor custo e tempo, e conforto aos usuários, possibilitará a geração de empregos e o desenvolvimento econômico das duas regiões. As obras são realizadas pelo Governo do Estado, com recursos da Secretaria das Cidades, e supervisionadas pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, autora do projeto.

Ao todo, serão realizadas intervenções em 5,9 km da estrada que receberá sistema de drenagem, pavimentação e iluminação. Duas pontes de estrutura metálica e concreto serão instaladas no bairro Amapá, em Duque de Caxias, e no bairro Recantus, em Belford Roxo.



Nesta sexta-feira (27), o secretário municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Rodrigues Januário, visitou o local acompanhado por técnicos do órgão.

