Caxias Shopping recebe feira agroecológica neste fim de semana - Leonardo Simplicio/Divulgação

Caxias Shopping recebe feira agroecológica neste fim de semanaLeonardo Simplicio/Divulgação

Publicado 27/01/2023 19:27

Duque de Caxias - Para quem está em busca de uma alimentação saudável, composta por produtos in natura e cultivados regionalmente, uma boa oportunidade é a Feira Caxias Shopping, que vai acontecer, das 12h às 18h, no Caxias Shopping, neste fim de semana, sábados e domingos, dias 28 e 29 de janeiro.

O evento indoor, que tradicionalmente reúne agricultores familiares que trabalham com cultivo de alimentos sem agrotóxicos e agroecológicos na região rural de Duque de Caxias, busca movimentar a economia criativa e estimular a geração de renda para os produtores locais.

A feira oferece ao público a oportunidade de adquirir diretamente dos produtores grande diversidade de alimentos selecionados, como plantas e hortaliças; legumes e frutas frescos, como batata doce, inhame, quiabo, limão, banana e jaca; palmito; frutas congeladas, como framboesa e amora; além de deliciosos produtos artesanais, como pães, compotas, licores, frutas desidratadas e cristalizadas, entre outros.

A Feira Caxias Shopping faz parte do projeto “Caxias Shopping Sustentável”, que tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida da comunidade e do ambiente onde estamos inseridos. O evento é uma parceria com a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.

A visitação é gratuita e o evento acontece na praça de eventos, em frente à CVC.

Feira Caxias Shopping

Datas: sábado e domingo - 28 e 29 de janeiro

Horário: das 12h às 18h

Local: Praça de Eventos, em frente à CVC

Endereço: Rod. Washington Luiz, 2895 – Duque de Caxias

Central de Atendimento ao Cliente: (21) 2018-2324