Publicado 31/01/2023 19:30

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias prossegue com o maior programa de desfavelização e urbanização do Brasil. O trabalho está sendo desenvolvido no primeiro distrito da cidade, nas comunidades vizinhas de Parque Vila Nova e Vila Ideal, através das Secretarias Municipais de Urbanismo, Obras e Defesa Civil. Uma equipe do Urbanismo está há quase um ano realizando o cadastramento para o programa com a população local, enquanto um grupo de trabalho de Obras e Defesa Civil já demoliu cerca de 100 casas no Parque Vila Nova.

O objetivo do programa é oferecer um novo projeto de habitação para os residentes das comunidades, com moradias dignas e a garantia do acesso deles aos serviços públicos essenciais à população - a secretaria de Obras e Defesa Civil irá construir na região uma creche, escola, área de lazer e uma unidade básica de saúde. Um destaque nas obras realizadas nas duas comunidades é a canalização do Canal Caboclo, que cruza tanto a Vila Ideal como o Parque Vila Nova. O canal sempre enchia e provocava alagamento das casas na região em períodos de fortes chuvas. Com a canalização, o aumento da calha e a criação de uma área de reserva de água para períodos de cheia, as enchentes no local deverão ficar no passado.

Nesta primeira etapa da obra, a Secretaria de Urbanismo está realizando o cadastramento e a transferência de 800 famílias. São oferecidas três opções. A primeira é uma permuta em que a família troca o seu imóvel por um apartamento no futuro conjunto que será construído no local. Enquanto o condomínio não fica pronto, os familiares recebem um aluguel social para residir temporariamente em outro ponto. A segunda opção é o pagamento do valor avaliado pelas edificações e demais benfeitorias que os moradores construíram e ocupam. A terceira opção é a compra assistida: o morador da comunidade encontra um imóvel que esteja à venda, com caraterísticas semelhantes ao que ele ocupa. A prefeitura compra esse imóvel e oferece, em permuta, ao morador pela residência em que ele vive. Nas próximas fases do programa na região, a prefeitura pretende atender a mais 3,2 mil famílias.

