Firjan Caxias reúne empresários e poder público para debater sobre ações que fortaleçam a segurança pública na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 31/01/2023 19:12

Duque de Caxias - Roubo de carga ainda é o fator que mais preocupa a atividade industrial na Baixada Fluminense. Esse tipo de crime registrou um aumento de 11% em 2022 ante o ano anterior, concentrando 29% dos casos no estado. Enquanto o estado do Rio de Janeiro registrou uma redução das ocorrências de quase 25%, nos municípios de Caxias e Região, a redução foi de 14%. Em roubos de veículos, a análise mostra que em 2022, Caxias e Região concentrou 22% dos casos em todo o Estado. Contudo, Caxias e Região registrou um aumento de 4% frente a 2021, enquanto o aumento do Estado do Rio de Janeiro foi de 9%.

Os números fazem parte do levantamento da Firjan sobre o impacto para as atividades industriais, que mostra que o roubo de carga ainda é o fator que mais preocupa a atividade da região. Para o presidente da Firjan Caxias, Roberto Leverone, esse estudo reforça a importância de discutir o tema na primeira reunião do ano do Conselho Regional Firjan Caxias.

“Essa é uma demanda dos empresários que tiveram a oportunidade de apresentar suas demandas diretamente ao poder público. A segurança pública é um problema que afeta a atração de indústrias e vemos empresas sendo bastante impactadas. Esperamos que possamos em conjunto desenvolver ações para melhorar nossa segurança”, destacou o presidente, ressaltando que o fortalecimento da segurança vai possibilitar a atração de novas indústrias.



O levantamento foi apresentado na manhã desta terça-feira, num encontro de empresários, realizado no Consórcio Integrado de Segurança Pública da Baixada Fluminense (CISPBAF), em Duque de Caxias, com a presença do prefeito do município Wilson Reis, representantes dos comandos das polícias Militar e Rodoviária e da Secretaria de Segurança Pública.



Durante a reunião, foi estabelecida a criação de um grupo de trabalho para aprofundar a discussão com o poder público sobre o roubo de cargas, para que haja avanços para a região. Além da questão da segurança como um todo, a questão impacta a população.

“Ultimamente o roubo de cargas é o que nos preocupa na Baixada, tendo em vista que é algo que também afeta mesmo que indiretamente a população, pois gera mais gastos das empresas para o acompanhamento das cargas e contratação de seguros, que se traduz em aumento no preço da mercadoria”, pontua Silvio Carvalho, gestor da Guindastão e vice-presidente do Conselho Empresarial da Firjan.



O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, destacou os bons resultados obtidos com o trabalho do CISPBAF e pontuou que atua com foco na melhoria da segurança pública e infraestrutura.

“Mobilidade urbana e segurança pública são fatores primordiais para que as empresas atuem na região e novas indústrias se instalem”, ressaltou o representante do executivo, que participou da reunião acompanhado do secretário de Segurança de Duque de Caxias, Roberto Gabriel e dos representantes dos comandos dos batalhões da Polícia Militar da Baixada Fluminense e da Polícia Rodoviária Federal.