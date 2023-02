Fundec - Divulgação

FundecDivulgação

Publicado 31/01/2023 19:18

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, abriu no início do mês de janeiro, o edital do primeiro semestre de 2023 da Fundec, oferecendo 14 mil vagas para 120 cursos, todos gratuitos. Acompanhando as novas tecnologias e qualificações do mercado de trabalho, a fundação busca constantemente oferecer novos cursos, possibilitando à população o acesso a mais áreas profissionais. Neste edital, foram disponibilizados dois novos cursos na unidade Igreja Metodista Wesleyana, em Xerém: o de Agente de Combate a Endemias (ACE) e do Banco de Dados Access. A Igreja se localiza na Estrada de Xerém, 885.

O curso de ACE aborda conhecimentos sobre políticas públicas de saúde, controle social, territorialização e prevenção de doenças. Ele visa a capacitação de profissionais para atuar em vistorias de residências, terrenos baldios, depósitos e entre outros, na busca de focos de endemias, como dengue e leishmaniose.

No curso de Banco de Dados Access, o aluno estuda o sistema gerenciador de banco de dados que vem incluso no Pacote Office do Windows. Ele permite a criação de tabelas, formulários, relatórios e outros recursos que visam a organização de informações.

Para se inscrever nesses novos cursos é necessário ter no mínimo 18 anos e o ensino médio incompleto. O prazo de inscrição vai até o dia 30 de janeiro e ela pode ser feita através do site www.fundec.rj.gov.br ou comparecendo a um dos 26 centros de ensino da fundação, com identidade, CPF e comprovante de residência. Os endereços das unidades estão no site.