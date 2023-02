Defesa Civil de Duque de Caxias - Divulgação

Defesa Civil de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 31/01/2023 19:35

Duque de Caxias - A Superintendência Municipal de Defesa Civil de Duque de Caxias vai discutir, nesta quarta-feira (01/02), com lideranças comunitárias dos 26 bairros do entorno do Polo Petroquímico de Campos Elíseos, no segundo distrito, a criação do grupo Guardiões do Polo. A reunião vai acontecer no auditório da sede do Poder Executivo, em Jardim Primavera, às 9h, com o objetivo de manter diálogo com as comunidades, as empresas instaladas na região e instituições públicas.

Os membros do grupo atuarão junto às empresas como um canal de troca de informações, buscando solucionar os problemas que estejam acometendo espaços públicos que são de uso comum, além de preparar as comunidades para situações de emergências. Para isso, a Defesa Civil já realiza, durante todo o ano, cursos de capacitação e simulados nas empresas da região.

Do grupo Guardiões do Polo participarão representantes dos bairros e comunidades de Campos Elíseos, Parque Império, Terra Santa, Cantão, Fazenda Velha, Vila Serafim, Saraiva, Areal, Mangueirinha, Cangulo, Ana Clara, Parque Chuno, Saracuruna I e II. Farão parte, ainda do grupo, representantes dos bairros Jonas Godin, Parque João Pessoa, Bom Retiro, Parque Moderno, Vila Maria helena, Jardim Primavera I e II, Figueira, Capivari, Pilar (Nosso Bar), Pilar (Renegados e Cidade dos Meninos.

O município tem hoje cerca de 10 mil voluntários da Rede Bravo, ligados aos Nudcs - Núcleos de Defesa Civil dos quatro distritos, auxiliando a população em situações de emergências e ocasiões que concentram muitas pessoas, como eventos públicos.