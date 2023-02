III Colégio da Polícia Militar de Duque de Caxias - Divulgação

III Colégio da Polícia Militar de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 31/01/2023 19:38

Duque de Caxias - Em Duque de Caxias, estão abertas as inscrições para o novo processo de seleção e classificação de candidatos à transferência externa para complemento de vagas remanescentes do 1º Ano do Ensino Médio do lll Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para o primeiro trimestre de 2023. Os candidatos inscritos concorrerão a 19 vagas. As inscrições serão realizadas pelo site http://sepm.rj.gov.br/, das 10h do dia 31 de janeiro de 2023 às 23h59min do dia 16 de fevereiro de 2023, considerando o horário oficial de Brasília.

O processo de seleção será composto das seguintes etapas: exame intelectual, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos inscritos, revisão médica de caráter avaliativo e comprovação documental dos requisitos exigidos para a matrícula dos candidatos, previstos no subitem 13 do edital, de caráter eliminatório.

Para inscrever-se é necessário estar cursando, no mínimo, o 1º Ano do Ensino Médio, no ano letivo de 2023; ter completado 15 anos de idade até 31 de dezembro de 2022 ou ter menos de 17 anos de idade em 01 de janeiro de 2023; estar apto para ser matriculado no 1º Ano do Ensino Médio por transferência externa, sendo indiferente se a unidade de ensino é de origem, pública ou privada e ser portador de documento oficial de identificação válido com foto.