Prefeitura de Caxias recupera ruas nos quatro distritos - Divulgação

Prefeitura de Caxias recupera ruas nos quatro distritosDivulgação

Publicado 31/01/2023 21:13

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias continua avançando no trabalho de recuperação de ruas nos quatro distritos. Homens e máquinas estão trabalhando esta semana com drenagem e pavimentação de vias do bairro Barro Branco, no terceiro distrito. Pelo programa de recuperação de bairros, projeto do município, realizado em parceria com o governo do estado, a região mais beneficiada será Campos Elíseos, com melhorias em 68 vias.

O primeiro distrito vai ganhar 54.393 quilômetros de novo asfalto, com a recuperação de 76 importantes ruas e avenidas. No terceiro distrito, em Imbariê, serão beneficiadas diversas ruas, com a pavimentação de 20.517 km. Em Xerém, no quarto distrito, serão aplicados mais de 14 km de novo asfalto em importantes vias. Nessa região, a Secretaria de Obras e Defesa Civil trabalha na recuperação da pavimentação de ruas do centro e da zona rural, contribuindo para melhoria do escoamento da produção agrícola.