Município começa os preparativos para a realização da eleição dos conselheiros tutelares - Divulgação

Município começa os preparativos para a realização da eleição dos conselheiros tutelaresDivulgação

Publicado 31/01/2023 21:15

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias, através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, divulgou o edital para a escolha dos conselheiros tutelares da cidade. O acesso ao documento pode ser feito por meio do Boletim Oficial ou pelo link: https://bit.ly/3WLtKkA

Segundo o edital, o período para inscrição de candidatos a membro do Conselho Tutelar será de 27 de fevereiro a 31 de março de 2023, das 10h às 16h. Deverá ser realizada a inscrição no CMDCA/DC, localizado na Rua Manuel Vieira, s/nº, bairro Centenário – Complexo de Assistência Social Juíza Olímpia Rosa Lemos.

De acordo com a administração municipal, o trabalho do conselheiro é de extrema importância para a sociedade, para os menores de idade e suas famílias. O profissional, dentre algumas das suas funções, preza pelo bem-estar da infância e da adolescência, fiscaliza e acompanha instituições de abrigo infantil e atende e orienta pais e responsáveis.

Os requisitos necessários para se candidatar são: ter reconhecida idoneidade moral, idade igual ou superior a 21 anos, residir e ser eleitor no município de Duque de Caxias há mais de três anos, estar em gozo de seus direitos políticos e militares, possuir Ensino Médio completo e experiência anterior comprovada de trabalho social com crianças, adolescentes e famílias.