Publicado 01/02/2023 17:40 | Atualizado 01/02/2023 19:17

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias, com equipes da Superintendência de Limpeza Urbana, trabalhou, nesta quarta-feira (01), na limpeza do canal que corta a Avenida Nilo Peçanha, no centro da cidade. Durante horas, homens e uma pá-carregadeira retiraram grande quantidade de lixo e entulho do córrego. O trecho da via costuma alagar nos dias de chuva forte, mesmo com as equipes da prefeitura limpando regularmente o local. O curso d’água se conecta ao Canal Caboclo que recebe a mesma atenção da prefeitura.

No trabalho realizado hoje, foram retirados diversos objetos volumosos, que impedem a vazão das águas. Tronco e galhos de árvores, partes de móveis, sofás, estruturas de metal e grande quantidade de sacos com lixo, além de inúmeras garrafas pet obstruíam o fluxo fluvial.



Apesar dos apelos feitos à população pela prefeitura, em algumas regiões moradores mantêm o hábito de não esperar a passagem do caminhão coletor, jogando lixo nas ruas, o que prejudica sua própria comunidade.

A prefeitura faz coleta regular de lixo domiciliar nos bairros três vezes por semana e lamenta que, em algumas localidades, os moradores não aguardem a passagem do caminhão coletor, descartando o lixo de forma incorreta. O órgão mantém à disposição da população os telefones 2674-9090 e 2674-9017 para denúncias, solicitação de coleta de lixo e retirada de entulho. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Outras obras em andamento

Esta semana, homens e máquinas estão atuando na limpeza e desassoreamento dos canais Jacques de Molay, em Jardim Primavera, Figueira e Das Velhas, nos bairros Jardim Anhangá e Nova Campinas, respectivamente. A prefeitura já concluiu a limpeza dos canais auxiliares dos rios Sarapuí, no bairro do mesmo nome, Roncador, em Nova Campinas, e da Avenida Kennedy, no bairro Jardim Gramacho, onde está localizado um dos polos industriais do município.



Cortando o bairro Nova Campinas, no terceiro distrito, o Rio Roncador será canalizado pelo Governo do Estado, em um trecho de 2.150 metros. No projeto está incluída a construção de uma área de lazer que vai atender também aos moradores de regiões próximas, como Parque Paulista, Barro Branco e Jardim Anhangá.