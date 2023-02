Vila Operária, em Caxias, ganha novo polo da Fundec - Divulgação

Publicado 01/02/2023 19:01

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais (Fundec), informou que já está disponível o resultado do sorteio para os cursos gratuitos do primeiro semestre de 2023. O sorteio ocorreu na última terça-feira (31). Os interessados podem conferir o resultado no site da Fundação: www.fundec.rj.gov.br/edital.php

Os candidatos sorteados devem efetuar a matrícula, entre os dias 01 e 07 de fevereiro, no centro de ensino em que o curso será realizado. Os classificados precisam levar os seguintes documentos: original e cópia do RG, CPF, comprovante de residência e declaração escolar, além de uma foto 3x4.