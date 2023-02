Duque de Caxias tem novo comando no Corpo de Bombeiros - Divulgação

Publicado 01/02/2023 19:07

Duque de Caxias - Aconteceu, nesta terça-feira (31), no 14o GBM (Grupamento de Bombeiros Militar), em Duque de Caxias, a troca de comando do batalhão. Na ocasião, o tenente coronel Samuel Martins passou o comando para Bernardo Montella, promovido ao posto de Tenente Coronel, que assumirá e dará continuidade, com o apoio de toda a equipe, ao trabalho desenvolvido à frente da corporação de bombeiros do município de Duque de Caxias.

O prefeito do município, Wilson Reis, participou da cerimônia, parabenizou a equipe pelo desempenho e dedicação junto à população da cidade e desejou um bom trabalho a todos.