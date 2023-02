Primeiro dia de aula no III Colégio da Polícia Militar de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 02/02/2023 17:44

Duque de Caxias - A volta às aulas no lll Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio De Janeiro começou, nesta quarta-feira (01), com uma atividade muito especial. O primeiro dia de aula na unidade, localizada em Duque de Caxias, contou com a presença do cãozinho CB Oliveira. O cachorro foi resgatado por policiais e virou mascote da PMERJ. Ele tem conta na rede social com mais de 124 mil seguidores e já virou sensação na internet.

O cãozinho interagiu com os alunos e estimulou a afetividade e a comunicação. Além disso, a atividade com o animal propôs um retorno às aulas com menos ansiedade, a fim de influenciar positivamente no processo de socialização. Para a comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel. Nádia Luana Cardoso, a presença do fenômeno da internet teve o objetivo de tornar este dia inesquecível para os estudantes. A comandante também destacou que o animal é vacinado e o contato com o aluno foi autorizado pelo responsável.

“A interação com o mascote trouxe inúmeros benefícios às crianças e aos adolescentes. Este contato ensina sobre responsabilidade, diminui o estresse, incentiva a prática de atividades físicas, como também desenvolve a empatia. Quero também dar boas vindas a todos os alunos e professores para este ano letivo de 2023. Ressalto que todos devem estudar com muita seriedade e compromisso”, finalizou a comandante do lll CPM/ERJ.

