Publicado 02/02/2023 18:00

Duque de Caxias - A população de Duque de Caxias receberá, em breve, um dos maiores parques lineares do estado. A prefeitura está construindo na Avenida Teixeira Mendes, no bairro Sarapuí, no primeiro distrito, uma área pública de lazer e entretenimento que contará com campo de futebol, pista de skate, tênis de mesa, futmesa, quiosque, academia de ginástica, pista de caminhada, áreas de convivência, jardins e iluminação de LED, entre outros equipamentos para o passatempo das famílias e práticas esportivas.



Esta semana, a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil está trabalhando na aplicação de asfalto em trechos da via e em ruas do entorno, jardinagem, construção da pista de skate e instalação de equipamentos de ginástica. O parque da Avenida Teixeira Mendes terá 1,8 mil metros de extensão e uma área construída de 140 mil metros quadrados.

A via, situada às margens do Rio Sarapuí, abrigava mais de 1.200 famílias que viviam em condições precárias e foram transferidas para conjuntos residenciais do Programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, no bairro São Bento, ou indenizadas pela prefeitura.