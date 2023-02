Obras em Duque de Caxias - Divulgação

Obras em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 03/02/2023 19:22

Duque de Caxias - A Secretaria de Obras e Defesa Civil da Prefeitura de Duque de Caxias está concluindo a reforma da travessia sobre o Canal Calombé, no bairro Figueira, segundo distrito. A parte de serralheria está quase concluída, e será instalada iluminação de LED na travessia. Para segurança dos moradores que diariamente passam pelo local, foram restauradas as travessas de sustentação e instalados piso de metal e novo guarda corpo. A nova travessia vai beneficiar moradores da Figueira e do Pilar.

Obras em Duque de Caxias Divulgação

Prevenção contra enchentes

Obras de contenção de encostas são feitas na Vila Canaã e Vila Ouro Preto, além de um muro de contenção que também já está sendo construído em Xerém. O objetivo é prevenir que terrenos acidentados e áreas desfavoráveis fiquem sujeitas à erosão e possam sofrer com desmoronamentos.



Localizado próximo à região serrana, o distrito de Xerém é cortado por rios e canais que recebem grande volume de água, principalmente no verão, por ser um período de chuvas fortes. Para evitar erosão pluvial no Canal Santo Antônio, um dos principais da região, a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil trabalha na construção de um muro de contenção próximo a uma área de lazer. O objetivo é evitar possíveis quedas nas margens do rio.



As obras na Vila Canaã, Vila Ouro Preto e em Xerém utilizam técnicas de construção de muro de contenção com solo grampeado, concreto projetado e escadas hidráulicas para que a água seja dissipada e não se acumule no topo da encosta, oferecendo perigo aos moradores.