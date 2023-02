Hospital de Saracuruna ganha posto de identificação civil de recém-nascidos - Divulgação

Hospital de Saracuruna ganha posto de identificação civil de recém-nascidosDivulgação

Publicado 06/02/2023 19:41

Duque de Caxias - A maternidade do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, ganhou na última quinta-feira (02/02), um posto para emissão de carteira de identidade para recém-nascidos. O posto de identificação civil instalado pelo Detran na unidade é o quarto da Baixada Fluminense e o 13º implantado em grandes maternidades públicas do Estado.

Hospital de Saracuruna ganha posto de identificação civil de recém-nascidos Divulgação



O primeiro bebê a receber o documento de identificação foi Gustavo Ribeiro, filho de Sabrina de Oliveira Ribeiro, de 26 anos, moradora do distrito de Xerém (DC). Nascido de parto normal na segunda-feira (30/01), Gustavo será um dos primeiros a receber a nova Carteira de Identidade Nacional, que o Detran-RJ começou a emitir. O documento já vem com o CPF como único número de identificação em todo o território nacional. Além do pequeno Gustavo, mais dois bebês, nascidos nos últimos dias na maternidade do HMAPN, foram identificados e receberão a Carteira de Identidade Nacional. Por enquanto, apenas as crianças de 0 a 11 anos estão recebendo a CIN.



O presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder, destacou que o objetivo do órgão, ao abrir postos de identificação em maternidades públicas, é ajudar a combater um problema nacional: o sub-registro civil da população brasileira. O primeiro bebê a receber o documento de identificação foi Gustavo Ribeiro, filho de Sabrina de Oliveira Ribeiro, de 26 anos, moradora do distrito de Xerém (DC). Nascido de parto normal na segunda-feira (30/01), Gustavo será um dos primeiros a receber a, que o Detran-RJ começou a emitir. O documento já vem com o CPF como único número de identificação em todo o território nacional. Além do pequeno Gustavo, mais dois bebês, nascidos nos últimos dias na maternidade do HMAPN, foram identificados e receberão a Carteira de Identidade Nacional. Por enquanto, apenas as crianças de 0 a 11 anos estão recebendo a CIN., destacou que o objetivo do órgão, ao abrir postos de identificação em maternidades públicas, é ajudar a combater um problema nacional: o sub-registro civil da população brasileira.

Hospital de Saracuruna ganha posto de identificação civil de recém-nascidos Divulgação

“A proposta é garantir, desde os primeiros momentos, a cidadania das crianças nascidas em território fluminense”, disse o presidente.



O serviço prestado nas maternidades é desenvolvido pelo Detran-RJ, em parceria com o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Governo do Estado e prefeituras.



Em dezembro de 2022, a Prefeitura de Duque de Caxias finalizou a reforma geral da maternidade do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. A maternidade, especializada em partos de alto risco, passou a contar com 11 enfermarias, com o total de 41 leitos, além de enfermaria canguru (destinada a bebês prematuros), sala de alta, sala para exames obstétricos e um local para exames neonatais. O hospital, que passou para a administração municipal em 19 de janeiro de 2022, chega a realizar uma média de 300 partos por mês.