Volta às aulas em Duque de Caxias - Divulgação

Volta às aulas em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 06/02/2023 19:36

Duque de Caxias - A volta às aulas, nesta segunda-feira (6), em Duque de Caxias, começou com muita animação e desafios. As expectativas dos alunos, professores e diretores demostram o entusiasmo em voltar aos bancos escolares, através de um planejamento pautado no lúdico, com o objetivo de ministrar aulas de forma prática e que estimulem a aprendizagem significativa. Inaugurada em dezembro, a Creche e Pré-Escola Municipal Jornalista Susana Naspolini, atende a 200 crianças, de 1 a 4 anos de idade, e conta com berçário, fraldário, espaço para amamentação, solário, brinquedoteca, refeitório e pátio coberto. Na Unidade Educacional, o retorno às aulas teve um significado especial para a diretora Cláudia Belo.



“Iniciamos o ano com muito trabalho e amor. Estamos empolgadíssimos para que as crianças aproveitem todos esses espaços com ações pedagógicas e desenvolvimento de dinâmicas, proporcionando a eles diversão e muita aprendizagem. Este ano a temática será voltada para o Meio Ambiente, onde serão realizadas diversas atividades, considerando todas as ações relativas a questões ambientais do município. Tudo isso de uma forma muito prazerosa”, declarou a gestora.



Já o professor de Língua Portuguesa, da E. M Campos Elíseos, Luís Vieira, deu boas-vindas aos alunos e os aconselhou a serem participativos nas aulas, além de críticos em relação aos conteúdos aplicados.

“Levem os estudos a sério, revisem o que foi aplicado em sala de aula e façam perguntas aos professores. Não tenham vergonha em retirar suas dúvidas. Quero que vocês cresçam”, desejou o professor.