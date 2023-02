III Colégio da Polícia Militar, de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 03/02/2023 19:35

Duque de Caxias - A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, através da Diretoria e Recrutamento e Seleção de Pessoal, publicou, no dia 2 de fevereiro, a Errata nº 1, no endereço eletrônico: http://sepm.rj.gov.br/ . O documento retifica a alínea “b” do subitem 3.2 do Edital de abertura nº 1, de 19 de janeiro de 2023, do processo de seleção ao 1º Ano do Ensino Médio do lll Colégio da Polícia Militar – Duque de Caxias.

De acordo com a Errata, a alteração foi referente à idade do candidato. Nele, o estudante deverá ter completado 14 anos até 31 de dezembro de 2022 ou ter menos de 17 anos de idade em 01 de janeiro de 2023 para inscrever-se no processo seletivo.