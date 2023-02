Fórum de combate ao sobrepeso e obesidade em Duque de Caxias - Divulgação

Fórum de combate ao sobrepeso e obesidade em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 06/02/2023 19:53

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, no auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), o 1º Fórum de Educação Permanente da Linha de Cuidados de Sobrepeso e Obesidade de Duque de Caxias.



O encontro, promovido pela Subsecretaria de Atenção à Saúde, teve a finalidade educativa de compartilhar, com profissionais da Atenção Primária e áreas afins, informações sobre o processo de construção e cronograma de implantação da Linha de Cuidados de Sobrepeso e Obesidade. O objetivo é oferecer a esses pacientes atendimento multidisciplinar, com foco na reeducação alimentar e atividade física. Prevê ainda o tratamento de doenças relacionadas ao sobrepeso e à obesidade, com atendimento clínico especializado e acompanhamento multiprofissional nas unidades de referência. Neste processo, as unidades de saúde da Atenção Primária têm papel primordial na identificação desses pacientes.



“A obesidade e o sobrepeso são problemas de saúde pública, por isso, nada mais justo que um município como o nosso desenvolva uma linha de cuidados voltados para esse grupo. Muitas doenças podem ser tratadas ou evitadas com a aplicação desses cuidados, deixando a cirurgia bariátrica como último recurso”, declarou Dra. Clara Carvalho, Subsecretária de Atenção à Saúde e Coordenadora da Linha de Cuidados de Sobrepeso e Obesidade.



Além da subsecretária, Dra. Clara Carvalho, a mesa de abertura do Fórum contou com a presença da Dra. Célia Guerra, diretora do Departamento de Atenção à Saúde; Natacha Machado, diretora do Departamento de Nutrição; e Elaine Paladini, diretora do Departamento de Enfermagem. O projeto conta ainda com o apoio do Departamento de Saúde Mental, através do psicólogo Paulo Patrocínio, e da Secretaria de Esportes e Lazer.



Dra. Célia Guerra destacou o pioneirismo do município, buscando disponibilizar este importante serviço aos pacientes com diagnóstico de obesidade e sobrepeso.

“O 1º Fórum de Educação Permanente da Linha de Cuidados de Sobrepeso e Obesidade é um marco na saúde, não só para o nosso município, mas para toda a regional. Em nome da Atenção Primária, agradeço aos profissionais envolvidos nesse processo. A linha de cuidados é um projeto pioneiro e que vai dar mais qualidade de vida a pacientes com diagnóstico de obesidade e sobrepeso”, destacou a diretora do Departamento de Atenção Primária.