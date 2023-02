Hospital Infantil de Duque de Caxias ganha sala de estudos - Divulgação

Publicado 08/02/2023 20:16

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, participou, no Hospital Municipal Infantil Ismélia Silveira (HMIIS), da inauguração do Centro de Estudos da unidade. O novo espaço ganhou o nome da Dra. Eneida Márcia de Souza Simões, em reconhecimento aos 20 anos de serviços prestados pela médica sanitarista ao município de Duque de Caxias.

“A Prefeitura fica muito honrada em prestar essa homenagem e contar com a presença de seus familiares e amigos. Que o legado de amor e dedicação profissional que ela nos deixou se mantenha vivo através desse espaço”, declarou o prefeito Wilson Reis.



Além dos diretores do complexo pediátrico, formado pelo Hospital Municipal Infantil Ismélia Silveira e UPA Pediátrica Walter Garcia, de colaboradores e amigos, a cerimônia contou também com a presença de familiares da médica: seu esposo Flávio Simões, a mãe Thereza Justo de Souza e sua irmã Anatália Marta de Souza Riley.

“Em nome da nossa família, eu agradeço, de coração, por essa linda homenagem. Só quem viveu o dia a dia com a minha irmã sabe da sua dedicação profissional e do seu carinho por Duque de Caxias”, disse, emocionada, a irmã Anatália Marta de Souza Riley.

O Centro de Estudos é o setor responsável por executar atividades relativas ao acompanhamento de ações de caráter técnico, científico e cultural dos programas de estágios, pós-graduações e voluntariado das unidades hospitalares. Além de organizar e apoiar eventos internos e externos – como simpósios, jornadas e reuniões – o Centro de Estudos também desenvolve e monitora pesquisas científicas e clínicas realizadas no hospital.



Para o Dr. Antônio Carlos Palma, convidado pela diretora Nanci Ferreira a assumir a coordenação do Centro de Estudos Dra. Eneida Márcia de Souza Simões, a homenagem ganha ainda mais relevância por se tratar de uma servidora estatutária, que dedicou os últimos 20 anos de sua vida profissional, estudos e pesquisas ao município de Duque de Caxias.

“Para quem, que como eu, teve o prazer de ser amigo e trabalhar com a Dra. Eneida Márcia, é uma honra poder coordenar o Centro de Estudos. Um projeto que agrega conhecimento e benefícios, não só para profissionais de saúde, mas também para os usuários do Hospital Infantil e da UPA Pediátrica”, ressaltou o coordenador.



Biografia da Dra. Eneida Márcia de Souza Simões

A médica Sanitarista Eneida Márcia de Souza Simões dedicou 20 anos de sua vida profissional a serviço de saúde do município de Duque de Caxias, em especial à área da Epidemiologia, sendo reconhecida até hoje, por amigos e colegas de trabalho, por seu profissionalismo e dedicação. Formada pela Universidade Gama Filho em 1983, foi admitida no município como médica estatutária em 1988. Terminou sua especialização em Saúde Pública na ENSP, em 1992. Fez mestrado na UERJ, em 2001, e MBA em Gestão Pública, em 2008.

Na Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias ocupou os cargos de Chefe da Divisão de Medicina Comunitária, Coordenadora de Programas de Saúde, Coordenadora de Saúde Coletiva e, por fim, Coordenadora de Epidemiologia. A médica teve oportunidade de trabalhar em outros municípios, preferindo dedicar-se totalmente a Duque de Caxias. Diagnosticada com câncer, mesmo durante a enfermidade não esmoreceu. Até no dia que fazia quimioterapia ela ia trabalhar. Dra Eneida Márcia foi vencida pela doença em 14/07/2018.