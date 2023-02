Obra de contenção feita pela Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 08/02/2023 15:42

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias vem trabalhando na construção de um grande muro de contenção na Vila Ouro Preto, próximo à Vila São Luiz, no primeiro distrito. A obra vai proporcionar mais segurança para os moradores da localidade, além de evitar deslizamento, garantindo a estabilidade do talude. Na obra, que está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, foi construído um muro de contenção com solo grampeado de 63 metros de extensão e com 23 m de altura, entre as ruas Aldo da Conceição, Portugal e Alberto Siqueira. Estão sendo investidos R$ 2,5 milhões na construção.