Prefeitura de Caxias oferece atendimento psicológico para atletas do Vila Maria HelenaDivulgação

Publicado 08/02/2023 15:53

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através do Departamento de Atenção à Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, está disponibilizando acompanhamento psicológico às vítimas de acidente na BR116, ocorrido em 30/01/2022, envolvendo o ônibus que conduzia os atletas da divisão de base do Esporte Clube Vila Maria Helena, para o município de Duque de Caxias. O atendimento é extensivo aos familiares das vítimas.



A diretora do Departamento de Saúde Mental, Alessandra Andrade, e o psicólogo Paulo Patrocínio estão apoiando esse atendimento, através de acolhimento humanizado aos adolescentes e seus responsáveis. Estão sendo disponibilizados atendimento psicológico, orientações diversas e encaminhamentos para acompanhamento no programa de Saúde Mental do Município.

Entre os atendidos neste primeiro encontro estava um jovem jogador, morador do município de Belford Roxo. O mesmo foi atendido com o grupo, mas, para facilitar o seu acompanhamento, o departamento fez contato com o programa de Saúde Mental de Belford Roxo, para que o jovem possa receber atendimento em uma unidade próxima a sua casa.



Um novo encontro com o grupo está agendado para esta quinta-feira (09/02), na sede da Associação de Moradores de Vila Maria Helena.