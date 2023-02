Caxias realiza evento pré-carnavalesco para terceira idade - Divulgação

Publicado 09/02/2023 19:26

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Defesa dos Direitos da Terceira Idade, promoveu o “Bingo Folia”. O evento pré-carnavalesco de confraternização teve a presença do prefeito Wilson Reis, do secretário de Defesa dos Direitos da Terceira Idade, Fábio Martins, e da sub-secretária Municipal de Saúde, Dra. Célia Serrano, entre outras autoridades. A celebração lotou o restaurante O Rei do Bacalhau, localizado na Rodovia Washington Luiz, reunindo mais de mil idosos duque-caxienses, animados e fantasiados.

Os participantes se divertiram com a música ao vivo, tendo antigas marchinhas de carnaval como tema. Foram arrecadados mais de meia tonelada de alimentos não perecíveis, que serão doados para a instituição de longa permanência de idosos Mansão da Esperança e para a Sociedade Pestalozzi. A organização do evento contou com a colaboração do promotor de festas Naldo Farias e sua equipe.