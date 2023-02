Caxias realiza oficina para capacitar os conselheiros tutelares a manusear o Sistema de Informação para Criança e Adolescente (SIPIA) - Divulgação

Caxias realiza oficina para capacitar os conselheiros tutelares a manusear o Sistema de Informação para Criança e Adolescente (SIPIA)Divulgação

09/02/2023

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias, em parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e a FUNDEC, realizou uma oficina para capacitar os conselheiros tutelares a manusear o Sistema de Informação para Criança e Adolescente (SIPIA). Segundo a administração municipal, os conselheiros tutelares terão mais essa ferramenta informatizada, a qual vai gerar uma base de dados que mede as demandas e cadastros realizados, colaborando para a criação e avaliação de políticas públicas.



A subsecretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Aline Ferreira, avaliou que a ferramenta é essencial para o desenvolvimento dos atendimentos dos conselheiros.

“Duque de Caxias só tem a avançar com a implementação desse sistema. Os conselheiros tutelares serão pioneiros desse projeto, deixando um legado de fortalecimento das políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes", declarou.



A subsecretária de Direitos Humanos, Andréa Conselheira, ponderou sobre a importância da SIPIA para o município.

"Já tive a oportunidade de fazer esse treinamento pelo Ministério Público do RJ e sei o quanto a implementação do Sistema de Informação para Criança e Adolescente é importante para o município de Duque de Caxias. Essa ferramenta vai contribuir para o trabalho dos conselheiros tutelares e promoção de políticas públicas".