Programa 'Café do Trabalhador' chega em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 10/02/2023 20:47

Duque de Caxias - Foi realizado, nesta sexta-feira (10), o lançamento do Programa “Café do Trabalhador”, uma parceria do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH). O projeto vai oferecer, no valor de R$ 0,50, café com leite, pão com manteiga e uma fruta à população.



Os cidadãos, a partir das 4h30 da manhã, já poderão fazer a primeira refeição do dia, no novo espaço, localizado na Avenida Plínio Casado, nº 11. Serão oferecidos 250 cafés da manhã. De acordo com o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Janyr Menezes, o cardápio é elaborado por nutricionistas.

“Como estamos falando da primeira refeição do dia, devemos oferecer uma boa qualidade de alimentos. Diante disso, uma equipe de profissionais preparou este cardápio nutritivo, com o objetivo de garantir a segurança alimentar e nutricional da população de Duque de Caxias”, disse Menezes.



Representando a secretária Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes, o assessor de Gabinete, Hugo Neto, ressaltou que a primeira alimentação do dia é de fundamental importância para que as pessoas consigam desenvolver suas atividades durante o trabalho.

“O nosso objetivo é fazer com que o número de unidades chegue a 59 no Estado do Rio de Janeiro. Hoje temos 29 unidades em funcionamento e estamos atendendo, no momento, 27 municípios. Existe uma programação de crescimento para que o trabalhador seja atendido nas primeiras horas do dia”.



Logo cedo, as pessoas já puderam experimentar o café da manhã, e aprovaram a iniciativa. “Estou acompanhando minha vizinha em uma consulta ao médico. Aproveitei e vim conhecer o “Café do Trabalhador” para fazer o desjejum. Muitas vezes as pessoas que passam por aqui não tem R$1,00 pra comprar um pão e, com este programa, teremos a oportunidade de realizar uma refeição a um valor acessível. Estão todos de parabéns,” disse Ana Lúcia Silva Santos, moradora do bairro Pantanal.



Para o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, foi um prazer inaugurar, junto à população, esse Programa, que é uma parceria com o Governo do Estado.

“Trabalhamos a fim de oferecer o melhor para o nosso povo e com este Programa garantiremos parte da segurança alimentar deste morador, que sai tão cedo de casa. Assim, esse cidadão chegará ao seu local de trabalho com uma alimentação equilibrada e nutritiva”.