Publicado 10/02/2023

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias anunciou a construção de mais uma creche no município. A nova unidade vai atender 188 crianças, de zero a seis anos de idade, moradoras do bairro Parque Eldorado e de regiões próximas, no segundo distrito. A rede conta hoje com 37 creches em funcionamento e mais seis em construção. A notícia foi dada pelo prefeito Wilson Reis. A nova creche será construída em um terreno abandonado, desapropriado pela prefeitura, na Rua Pirangi, 300, onde, durante anos, funcionou uma escola privada.

O prédio será erguido pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil e contará com 11 salas, fraldário, lactário, espaço para amamentação, área de recreação coberta, pátio, sala de professores, refeitório, banheiro para pessoas com deficiência, entre outras instalações. O nome da unidade escolar, Creche e Pré-Escola Municipal Marluse Vicente da Silva (Marluse do Gás), foi escolhido em homenagem a uma moradora antiga da região, que sempre lutou por melhorias no bairro.



Foi anunciado também que, além da construção da creche, o bairro vai receber obras de infraestrutura – drenagem e pavimentação.

“Estamos trabalhando com responsabilidade e investindo no futuro”, disse o prefeito Wilson Reis, acrescentando que o município continua à frente de outras cidades nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.



Entre os moradores que compareceram ao evento, Joice da Silva, que reside na mesma rua da creche, estava com o filho João Vicente, de um ano, no colo. Professora, ela disse que, a exemplo dela, outras mães poderão deixar seus filhos aos cuidados da prefeitura enquanto trabalham.

“A creche vai atender às necessidades das mães do bairro que sabem que seus filhos serão bem cuidados pelos profissionais de educação”, disse a moradora.

Além do prefeito Wilson Reis, participaram do lançamento da obra o secretário Municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januário, o secretário Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis, os deputados, federal, Gutemberg Reis, e estadual, Rosenverg Reis, secretários municipais, vereadores e lideranças da região. Luiz Antônio, filho da homenageada, agradeceu em nome da família.