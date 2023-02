Bateria da Grande Rio no Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 10/02/2023 21:08

Duque de Caxias - Em fevereiro, a folia está garantida no Caxias Shopping com uma programação gratuita para toda a família! De 09 a 20 de fevereiro, o shopping na Baixada Fluminense, que está completando 15 anos de operação, vai celebrar a festa mais animada do país com diversas atividades, incluindo oficinas carnavalescas em parceria com a Caçula e o Ateliarte, bailinho infantil e apresentação de escola de samba. A programação conta com o apoio do Sesc Rio e do McDonald’s.



No sábado, dia 11, as crianças vão poder participar da Oficina de Acessórios Carnavalescos e, na quinta-feira, dia 16, os adultos também vão poder exercitar a criatividade para criar adereços para compor suas fantasias. Cada turma terá duração de 90 minutos, com limitação de 15 vagas. Nos dois dias, as oficinas terão turmas às 14h e às 16h, e a idade mínima dos participantes é de 6 anos. As inscrições para as oficinas serão realizadas pelo WhatsApp (21) 99273-1952, do Peg Espaço Cliente.



Para esquentar os tamborins para a folia no Caxias Shopping, os dias 18 e 19 de fevereiro, sábado e domingo de Carnaval, serão tomados por alegria, cores, enfeites e muita diversão com o tradicional Bailinho Infantil, que vai acontecer a partir das 15h, na praça de eventos. Reunindo a criançada e toda a família para uma tarde com muita fantasia, confete e serpentina, o repertório contará com marchinhas, cantigas de rodas, sambas de enredo, sucessos da MPB, sem contar, claro, com muita recreação.



Com muita alegria e samba no pé, no dia 20 de fevereiro, a partir das 18h, a praça de alimentação, será tomada pelos sucessos de outros carnavais com a bateria da atual campeã do Grupo Especial das escolas do Rio de Janeiro, a Acadêmicos do Grande Rio. A representante do município de Duque de Caxias realizará uma apresentação especial, que contará com ritmistas da bateria do Mestre Fafá, acompanhados de passistas da escola.



“Preparamos uma programação divertida e musical para crianças e adultos aproveitarem os dias de folia com conforto, segurança e animação, de forma totalmente gratuita. No nosso 15º Carnaval, estamos muito felizes por poder oferecer opções de entretenimento e lazer para a comunidade caxienses e receber, pelo segundo ano consecutivo, a bateria da Grande Rio, escola de samba que é um dos grandes orgulhos de Caxias”, destaca Michelle Coutinho, gerente de marketing do Caxias Shopping.

Ponto de leitura

Reforçando seu pilar de incentivo à cultura e educação, o Caxias Shopping realiza, neste sábado, 11 de fevereiro, das 13h às 16h, mais uma edição do projeto “Ponto de Leitura”. Realizada em parceria com o Sesc Rio, a ação mensal gratuita faz parte do calendário de eventos do empreendimento desde 2019 e, em fevereiro, acontecerá, excepcionalmente, no segundo sábado do mês.



O “Ponto de Leitura” oferece no shopping uma extensão da Biblioteca/Gibiteca João Carpalhau, da Unidade Sesc Duque de Caxias, que disponibiliza uma mostra de seu acervo em HQs e livros infantis para as crianças se divertirem e compartilharem momentos agradáveis com suas famílias.



O Ponto de Leitura acontece na Praça de Alimentação do Caxias Shopping e tem programação aberta para todas as idades.