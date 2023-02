Quadra poliesportiva na Vila São Luiz, em Caxias, está sendo reformada - Divulgação

Publicado 15/02/2023 21:05

Duque de Caxias - Inaugurada em 1984, como Centro Esportivo 13 de Maio, a conhecida Praça da Apoteose, no bairro Vila São Luiz, em Duque de Caxias, está recebendo atenção especial da Prefeitura. Local de encontro de “craques” e iniciantes do futebol de campo e de quadra, desde então, seu espaço poliesportivo está sendo restaurado pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil. A reforma da quadra, que será concluída em breve, faz parte do programa de melhoria dos espaços públicos de lazer.

Local de grandes eventos esportivos e culturais, a Praça da Apoteose é hoje um ponto de encontro dos moradores que se divertem e curtem os espaços projetados para todas as idades, além de aproveitar o polo gastronômico existente no local.