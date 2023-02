Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Prefeitura de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 14/02/2023 19:26

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias realiza mais uma convocação para o cargo de Professor ll, para atendimento à demanda da Educação Infantil ao 5º Ano de Escolaridade nas escolas do município. Serão chamados mais 50 docentes aprovados no Processo Seletivo Simplificado publicado através do Edital nº 001, de 01 de março de 2021. De acordo com a SME, a convocação foi feita por e-mail e publicada no site da Secretaria.



Os professores deverão se apresentar no dia 15/02, às 9h, no Departamento de Gestão de Pessoal, na SME/DC, munidos de toda documentação explicitada no item 13.2 do Edital nº 001/2021. Já nos dias 23 e 24/02, os docentes serão lotados nas Unidades Educacionais. Segundo a secretária de Educação, profª Iracema Costa, os profissionais começarão a trabalhar nas unidades no dia 27/02.



Ainda de acordo com a gestora da pasta, os novos professores irão reforçar as equipes das escolas da Rede Municipal de Ensino de Duque de Caxias.

“É prioridade garantir o pleno funcionamento das escolas e a presença de profissionais nas salas de aula, disse Costa.



A contratação se dará mediante a assinatura de contrato administrativo de prestação de serviço por tempo determinado, observando os preceitos da Lei Municipal nº 1.922, de 08 de dezembro de 2005, em conformidade com o edital.



Mais informações estão disponíveis no site da SME, em www.smeduquedecaxias.rj.gov.br .