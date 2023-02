Hospital de Saracuruna ganha novas instalações em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 13/02/2023 16:45

Duque de Caxias - Nesta terça-feira (14/02), o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, recebe o governador Cláudio Castro e o secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho, para mais uma agenda de inauguração de equipamentos públicos de saúde.



Ao lado do prefeito Wilson Reis, de outras lideranças e autoridades municipais e estaduais, a comitiva participa, às 9 horas, no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), da inauguração da nova enfermaria pediátrica, que passa a contar com 48 leitos, do novo CTI 1, que aumentou a capacidade de 12 para 17 leitos, além da entrega de 10 ambulâncias pelo Governo do Estado ao município.

Desde que assumiu a unidade de saúde, em janeiro de 2022, a Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com o Governo do Estado, deu início a uma grande reforma na unidade. Hoje, a população pode contar com um novo Centro de Imagens, aparelhos de alta tecnologia, clínica cirúrgica com 24 leitos de ortopedia e 41 leitos de enfermaria, Clínica Médica com 44 leitos, um novo Centro Cirúrgico, Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Ambulatório.

A Maternidade, que é referência em partos de alto risco, ganhou um novo alojamento conjunto, com 11 enfermarias e 41 leitos. Além da reforma do Centro Obstétrico, a Maternidade passou a oferecer também enfermaria canguru, sala de alta, sala exclusiva para exames obstétricos e outra para exames neonatais.



Os serviços de reforma vão contemplar também outros espaços do hospital, incluindo a nova fachada, que será entregue em breve. Para a realização da obra, estão sendo investidos R$ 34,8 milhões.