Caxias atrai empresas por localização privilegiadaDivulgação

Publicado 13/02/2023 16:40

Duque de Caxias - Em visita à empresa Bunge, localizada no Município de Duque de Caxias, o Prefeito Wilson Reis ressaltou a importância de sediar empreendimentos para o desenvolvimento econômico da cidade, com foco na geração de empregos para a população local. Também conhecida como Moinho Fluminense, a Bunge é uma renomada empresa exportadora do agronegócio e uma das principais no setor de alimentos e ingredientes para a indústria alimentícia, que vem expandindo a sua produção e criando novos postos de trabalho, contando com uma infraestrutura totalmente automatizada, utilizando tecnologia de ponta, desde o recebimento da matéria-prima até o produto final.



As justificativas para se estabelecer no Município de Duque de Caxias são muitas, desde a proximidade com o porto do Rio e com os principais mercados da capital fluminense, até o melhor acesso às vias expressas da cidade.

"Através de todas as realizações e melhorias que estão sendo feitas em Duque de Caxias continuamos executando nosso plano de prospecção para atrair e garantir a segurança do investidor no nosso município", afirmou o Prefeito Wilson Reis.