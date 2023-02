Vacina Pfizer Baby contra a COVID-19 - Reprodução/Internet

Vacina Pfizer Baby contra a COVID-19Reprodução/Internet

Publicado 14/02/2023 18:59

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, segue com a campanha de vacinação contra a Covid-19, com aplicação de todas as doses. Em breve terá início a campanha nacional com a vacina bivalente contra a Covid-19. Enquanto isso, a Secretaria de Saúde alerta a população sobre a importância de completar a imunização com a aplicação das duas doses de reforço (terceira e quarta doses).

A vacina contra a Covid-19 está disponível no município para os seguintes grupos:

* Vacinação com Pfizer Baby: A vacinação para crianças de 6 meses a quatro anos está sendo retomada, nesta terça-feira (14/02), no município, com a chegada de nova remessa do imunizante Pfizer Baby.

* Vacinação infantil: Primeira dose para o público infantil, de 05 a 11 anos, com o imunizante Coronavac.

* Adolescentes e adultos: O município segue com a vacinação de todas as doses para adolescentes e adultos (pessoas acima de 12 anos), das doses de reforço da Janssen (para quem já completou dois meses ou mais da primeira dose, e 4 meses da segunda dose).

* Primeira Dose de Reforço (Terceira dose): Para estar apto a essa etapa é preciso ter recebido a segunda dose no prazo de, pelo menos, quatro meses.

* Segunda Dose de Reforço (Quarta Dose): A vacinação com a quarta dose está disponível para todas as pessoas com 18 anos ou mais, que tenham completado quatro meses da aplicação da terceira dose.

* Terceira Dose de Reforço (Quinta Dose): A aplicação da quinta dose da vacina no município segue o Plano Nacional de imunização. Desde setembro de 2022 a quinta dose está disponível para os grupos de imunocomprometidos: indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias (erros inatos da imunidade); em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses e neoplasias hematológicas.

* Gestantes, Puérperas e Lactantes: Devem apresentar o laudo médico do obstetra para receber as doses da vacina (Pfizer ou Coronavac).

Confira os locais, dias e horários da vacinação contra a Covid-19 em Duque de Caxias:

* Segunda a sexta, das 8h às 16h, e sábados, das 7h às 11h.

- UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém.

* Segunda a Sexta-feira, das 8h às 16h:

- Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC) - Hospital Municipal Duque

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que, para todos os grupos, é obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF e foto. Atendimento exclusivo para pedestres.