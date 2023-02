Vereadores de Duque de Caxias encaminham pautas ao Executivo - Art Vídeo / Victor Hugo/ Divulgação

Vereadores de Duque de Caxias encaminham pautas ao ExecutivoArt Vídeo / Victor Hugo/ Divulgação

Publicado 14/02/2023 19:26

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou na terça-feira (14) mais uma Sessão Plenária. Os parlamentares que compõem o Legislativo Municipal apresentaram demandas acerca das necessidades identificadas nos bairros e distritos da cidade, no intuito de corroborar com a saúde, educação e qualidade de vida dos munícipes.

Presidindo, interinamente, a reunião ordinária, o vereador Claudio Thomaz (União Brasil) apresentou uma indicação parlamentar que solicita o recapeamento asfáltico das ruas Bananal, do bairro Bananal, e Jair Vilela de Oliveira, do bairro Paulicéia. A estrutura das vias e ruas municipais precisa ser adequada ao tráfego de veículos e ao deslocamento de pedestres. Logo, a indicação mencionada e encaminhada objetiva uma melhoria pontual e crucial para os moradores da região.

Limpeza e capina

Tratando também da conservação, o parlamentar Elson da Batata (PL) solicitou, através de indicação, um mutirão de limpeza, capina e varrição para logradouros do bairro Centenário. O vereador Catiti (Avante) foi mais um integrante da Casa Legislativa a apresentar demandas estruturais, ao solicitar asfaltamento.

Saúde

Referente à saúde, importantes solicitações foram realizadas nesta Sessão. Com um olhar inclusivo e necessário, o vereador Marquinho da Pipa (MDB) apresentou uma solicitação de estudo que vislumbre a implantação de macas, camas e cadeiras apropriadas às pessoas com obesidade nos hospitais, postos, UBS e todos os demais equipamentos públicos da rede municipal de saúde para fornecer a esses munícipes mais qualidade em seus atendimentos.

Educação

A educação foi pautada no âmbito da orientação e conscientização. Atenta à proteção das mulheres e aos casos de violência contra elas, a parlamentar Leide (Republicanos) solicitou um estudo para implantar, anualmente, no mês de março, no calendário da cidade, a Semana Municipal Maria da Penha em toda rede pública de ensino de Duque de Caxias. A iniciativa da vereadora objetiva aumentar o debate, conscientizar e orientar a comunidade escolar sobre o assunto.

Fora as demandas estruturais, as honrarias também foram destacadas na 4ª Reunião Ordinária de Fevereiro. Medalhas, títulos e moções de aplausos foram solicitados, no intuito de reconhecer as pessoas que contribuíram com o município nas suas mais variadas áreas de atuação.