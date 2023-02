Núcleos de chuva atuam sobre o Rio de Janeiro - Reprodução / Centro de Operações Rio

Publicado 15/02/2023 20:46

Duque de Caxias - A Defesa Civil de Duque de Caxias acionou, no início da noite desta quarta-feira (15), as 18 sirenes de alerta instaladas nos quatro distritos da cidade. A medida foi tomada para proteger a população que reside nessas regiões devido à previsão de chuva, de moderada a forte, nas próximas horas no município. Apesar do calor dos últimos dias, o solo continua saturado em algumas áreas, o que pode ocasionar deslizamentos. Para evitar ocorrências, a Defesa Civil manteve o estágio de atenção em toda cidade. O órgão alerta que podem ocorrer também alagamentos em algumas regiões.

A Defesa Civil pede aos moradores das áreas atingidas pelas chuvas para que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou os pontos de apoio localizados em igrejas, associações de moradores e escolas de cada distrito, e que liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000230199 ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.



Alerta



Em caso de rajadas de vento, os moradores não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e para não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e de placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.