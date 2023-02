Vereadores de Duque de Caxias em sessão plenária - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 17/02/2023 09:33

Duque de Caxias - Na sessão plenária de 16/02, presidida pelo vereador Nivan Almeida (S/partido) e secretariada por Delza de Oliveira (Patriota), os edis de Duque de Caxias subiram à tribuna para falarem de assuntos relevantes para o município. Alex da Juliana do Táxi (MDB) solicitou informações à Defesa Civil, tendo em vista o período chuvoso e os problemas ocasionados em diversos pontos da cidade.

“Importante a Defesa Civil encaminhar a esta Casa o relatório sobre que temos à disposição para os acidentes de causas naturais. Precisamos saber o contingente, o número de viaturas etc”, disse ele.



O vereador Catiti (Avante) complementou a sua fala.

“É fundamental o acesso à informação e que a Defesa Civil se apresente nos locais o mais rápido possível. Precisamos saber qual o efetivo para que o município esteja preparado”.



Alex Freitas (SD) também se pronunciou: “estou encaminhando uma solicitação à Defesa Civil do cronograma de prevenção aos desastres naturais no nosso município. Quero saber as regiões mapeadas com riscos e quais ações do governo”.



Nivan Almeida reiterou sua indicação para a implementação do Plano Municipal de Redução de Riscos relativos a Desastres Naturais a fim de promover ações preventivas de recuperação em casos de inundações, deslizamentos etc.

“Quero parabenizar o secretário de Obras Valber Rodrigues Januário que já vem construindo esta equipe para que atue durante o ano todo”.



O vereador e líder de governo, Valdecy Nunes (Patriota), comemorou os trabalhos que vêm sendo realizados nos quatro distritos.

“Até mesmo na cobrança, os trabalhos da Prefeitura são reconhecidos e não temos dúvidas de que estamos no caminho certo. A Secretaria de Obras e Defesa Civil tem dado continuidade às ações de prevenção com excelência”.