Ministro das Cidades visita Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 17/02/2023 18:02

Duque de Caxias - Na manhã desta sexta-feira (17), o ministro das Cidades, Jader Filho, acompanhado pelo Prefeito Wilson Reis, esteve em Duque de Caxias para a visita a dois dos maiores projetos de desfavelização em andamento no estado. O Prefeito apresentou as obras e toda a estrutura que está sendo feita na Avenida Teixeira Mendes, localizada no Bairro Sarapuí, e na comunidade do Parque Vila Nova, no Centro do município.

O projeto alcança um dos pontos mais críticos da questão habitacional: fazer com que a população tenha qualidade de vida, com acesso à moradia digna e aos serviços essenciais, através de bairros planejados, com toda a estrutura necessária para impulsionar investimentos e visibilidade.

"Esta obra é uma obra transformadora. Obras como esta têm que ser exemplo pro país, exemplo para ser aplicado em outras cidades. E é isso que buscamos no nosso ministério. Vamos ampliar ainda mais nossa parceria com Duque de Caxias. Temos que trazer vida digna às pessoas das cidades", declarou o ministro Jader Filho.

Duque de Caxias é, atualmente, o município com mais infraestrutura e obras em andamento no país. O projeto final tem em vista beneficiar, ao todo, quatro mil famílias que vivem na região.