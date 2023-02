Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 17/02/2023 17:58

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio do Conselho Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, realizará, nos dias 24 e 25 de março de 2023, sua 20ª Conferência Municipal de Saúde. Tendo como tema central “Garantir e Defender o SUS, a Vida e a Democracia: Amanhã Vai Ser Outro Dia”, o evento acontecerá na Unigranrio Duque de Caxias - no Auditório Wilson Chagas de Araújo - localizado na Rua Prof. José de Souza Herdy, 1.160 - Jardim 25 de Agosto.



A Conferência Municipal de Saúde acontece a cada quatro anos e tem como objetivo reunir representantes de diversos grupos da sociedade, como gestores municipais, profissionais da saúde e população usuária dos serviços de saúde do município. Para os dois dias do encontro, estão programadas pautas importantes da saúde pública, abordando a saúde como direito, a consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), o financiamento adequado e suficiente para o SUS, além das ações que buscam garantir a existência do sistema de saúde e o fácil acesso da população a ele. Também serão eleitos os delegados que representarão o município na etapa estadual da Conferência de Saúde.



Inscrições

A organização da 20ª Conferência Municipal de Saúde de Duque de Caxias informa que o link para inscrição on line será divulgado, através do site oficial da Prefeitura de Duque de Caxias (www.duquedecaxias.rj.gov.br), em 27/02/2023, conforme determina o Regimento Interno. A data limite para inscrição é 17/03/2023 (ou até que tenham sido ocupadas todas as vagas).



* Leia a íntegra do Regimento Interno da 20ª Conferência Municipal de Saúde de Duque de Caxias acessando o link do documento em PDF: https://drive.google.com/file/d/1XMg6Nt40U1c3JMPqL5UTBcJ_3DfvCkdv/view?usp=sharing





SERVIÇO:

20ª Conferência Municipal de Saúde de Duque de Caxias

Tema Central: “Garantir e Defender o SUS, a Vida e a Democracia: Amanhã Vai Ser Outro Dia”

Data: 24 e 25 de Março de 2023

Local: UNIGRANRIO – Campus Duque de Caxias – Auditório Wilson Chagas de Araújo

Inscrições: Conforme determina o Regimento Interno, o link para inscrição será divulgado e liberado para acesso em 27/02/2023, através do site oficial da Prefeitura de Duque de Caxias (www.duquedecaxias.rj.gov.br )