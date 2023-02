Apresentação da Grande Rio no Caxias Shopping - Divulgação

Apresentação da Grande Rio no Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 17/02/2023 18:06

Duque de Caxias - Com muita alegria e samba no pé, no dia 20 de fevereiro, a partir das 16h30h, a praça de alimentação, será tomada pelos sucessos de outros carnavais com a bateria da atual campeã do Grupo Especial das escolas do Rio de Janeiro, a Acadêmicos do Grande Rio. A representante do município de Duque de Caxias realizará uma apresentação especial, que contará com ritmistas da bateria do Mestre Fafá, acompanhados de passistas da escola.

“Preparamos uma programação divertida e musical para crianças e adultos aproveitarem os dias de folia com conforto, segurança e animação, de forma totalmente gratuita. No nosso 15º Carnaval, estamos muito felizes por poder oferecer opções de entretenimento e lazer para a comunidade caxienses e receber, pelo segundo ano consecutivo, a bateria da Grande Rio, escola de samba que é um dos grandes orgulhos de Caxias”, destaca Michelle Coutinho, gerente de marketing do Caxias Shopping.

Caxias shopping divulga o horário de funcionamento no Carnaval

Durante os dias de folia, o Caxias Shopping vai funcionar em horário especial. Confira abaixo:

Sábado (18/2): lojas e quiosques – funcionarão das 10h às 22h e praça de alimentação e lazer funcionarão das 10h às 23h.

Domingo (19/2): lojas e quiosques – funcionarão das 13h às 21h e praça de alimentação e lazer funcionarão das 12h às 22h.

Segunda-feira (20/2): lojas e quiosques – funcionarão das 10h às 22h e praça de alimentação e lazer funcionarão das 10h às 23h.

Terça-feira (21/02): lojas e quiosques – fechados e praça de alimentação e lazer funcionarão das 12h às 22h.

Quarta-feira (21/02): lojas e quiosques - funcionarão das 12h às 22h e praça de alimentação e lazer funcionarão das 10h às 22h.